Петербуржец «заминировал» банк, в который выстраиваются огромные очереди из-за коронавируса

Жители Петербурга продолжают увлекаться «телефонным терроризмом» в режиме самоизоляции. На сей раз под удар попали отделение банка и студия.



Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, накануне в барнаульский колл-центр кредитной организации позвонил мужчина и пообещал взорвать одно из отделений. Он был взвинчен.



«Я реально хочу материться с такой скоростью, а этот филиал № 14 на улице Долгоозерная просто взорву, если туда доберусь», — прокричал звонивший. Стоит отметить, что из-за ситуации с коронавирусом у этого отделения ежедневно выстраиваются длинные очереди из клиентов.

