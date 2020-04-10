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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 10:00
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Петербуржец «заминировал» банк, в который выстраиваются огромные очереди из-за коронавируса

Жители Петербурга продолжают увлекаться «телефонным терроризмом» в режиме самоизоляции. На сей раз под удар попали отделение банка и студия.

Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, накануне в барнаульский колл-центр кредитной организации позвонил мужчина и пообещал взорвать одно из отделений. Он был взвинчен.

«Я реально хочу материться с такой скоростью, а этот филиал № 14 на улице Долгоозерная просто взорву, если туда доберусь», — прокричал звонивший. Стоит отметить, что из-за ситуации с коронавирусом у этого отделения ежедневно выстраиваются длинные очереди из клиентов.

Личность неуравновешенного мужчины удалось установить быстро. Им оказался 54-летний петербуржец. Его задержали по месту жительства. Из банка же эвакуировали почти полсотни человек, что наверняка увеличило количество недовольных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером того же дня петербургские полицейские задержали еще одного «минера» — 72-летнего пенсионера, проживающего в коммуналке на Тимуровской улице. Крепко выпив, он позвонил в экстренные службы и заявил о решении взорвать «студию», до которой якобы не смог дозвониться. Никто ничего не понял, но на всякий случай хулигана задержали и составили соответствующий административный протокол. В ближайшем будущем он также может стать фигурантом уголовного дела.

Днём ранее петербуржцы заминировали «всё» и четыре машины.

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Комментарии (1)

 barsik
житель Петербурга позвонил в Барнаульский колл-центр... почему именно барнаульский?
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