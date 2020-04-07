22 апреля — круглый стол «Петербург онлайн. Как справится с растущим трафиком?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Петербург онлайн. Как справится с растущим трафиком?»
Приглашаем вас обсудить следующие вопросы:
- Оказались ли операторы связи готовы к повышенному трафику? Есть ли запасы мощности?
- Какие сервисы сейчас наиболее востребованы? Какой трафик растет быстрее всего?
- Какие меры предпринимают операторы для того, чтобы не снижать качество и скорость передачи данных?
- Что операторы и провайдеры рекомендуют потребителям услуг — как сделать удаленную работу и учебу удобной и бесперебойной?
- Какие новые возможности предлагают операторы связи вследствие массового перехода потребителей в онлайн? Как операторы помогают потребителям пережить эпидемию?
- Как справляются с растущим трафиком компании, использующие онлайн-каналы продаж или предоставляющие услуги в сети? Как они наращивают свои мощности и справляются с наплывом клиентов?
- Как растет спрос на оборудование для проведения видеоконференций и другую технику, необходимую для удаленной работы?
Круглый стол модерирует Денис Кусков — руководитель информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли».
К участию приглашаются: операторы связи, провайдеры, компании, использующие онлайн-каналы продаж или предоставляющие услуги в сети, продающие оборудование для удаленной работы, IT-специалисты крупных компаний, и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться: Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru