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07.04.2020 17:10
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22 апреля — круглый стол «Петербург онлайн. Как справится с растущим трафиком?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Петербург онлайн. Как справится с растущим трафиком?»

Фото: pixabay.com

Приглашаем вас обсудить следующие вопросы:

  • Оказались ли операторы связи готовы к повышенному трафику? Есть ли запасы мощности?
  • Какие сервисы сейчас наиболее востребованы? Какой трафик растет быстрее всего?
  • Какие меры предпринимают операторы для того, чтобы не снижать качество и скорость передачи данных?
  • Что операторы и провайдеры рекомендуют потребителям услуг — как сделать удаленную работу и учебу удобной и бесперебойной?
  • Какие новые возможности предлагают операторы связи вследствие массового перехода потребителей в онлайн? Как операторы помогают потребителям пережить эпидемию?
  • Как справляются с растущим трафиком компании, использующие онлайн-каналы продаж или предоставляющие услуги в сети? Как они наращивают свои мощности и справляются с наплывом клиентов?
  • Как растет спрос на оборудование для проведения видеоконференций и другую технику, необходимую для удаленной работы?

Круглый стол модерирует Денис Кусков — руководитель информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли».

К участию приглашаются: операторы связи, провайдеры, компании, использующие онлайн-каналы продаж или предоставляющие услуги в сети, продающие оборудование для удаленной работы, IT-специалисты крупных компаний, и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться: Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru

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