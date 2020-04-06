«Люди в колониях живут годами и не умирают от этого». Кадыров ответил на критику Мишустина

«Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», - написал в ответ Рамзан Кадыров в своём telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявления премьер-министра России Михаила Мишустина, который в понедельник 6 марта выступил с критикой глав некоторых регионов РФ. Председатель правительства указал на то, что некоторые регионы после указа президента, наделяющего региональных лидеров правом самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом, «перепутали» свои полномочия с федеральными.

Глава Чечни уточнил, что никто из федеральных властей не уточнил у него лично, что происходит.

«Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России? Никто не поинтересовался!», - посетовал Кадыров.

Информацию о скоплении людей на границе по словам Кадырова не смогли подтвердить ни региональные власти, ни представители соседних республик, куда их «не впускали».

«Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жёсткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого, - добавил чеченский лидер после чего перечислил о гуманитарных мерах предпринимаемых властями республики по помощи нуждающимся в продуктах и медикаментах гражданах. - Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями».

Ранее в понедельник Рамзан Кадыров заявил, что готов к самым решительным действиям ради защиты благополучия населения Чечни.