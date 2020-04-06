«Люди в колониях живут годами и не умирают от этого». Кадыров ответил на критику Мишустина
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявления премьер-министра России Михаила Мишустина, который в понедельник 6 марта выступил с критикой глав некоторых регионов РФ. Председатель правительства указал на то, что некоторые регионы после указа президента, наделяющего региональных лидеров правом самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом, «перепутали» свои полномочия с федеральными.
«Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», - написал в ответ Рамзан Кадыров в своём telegram-канале.
Глава Чечни уточнил, что никто из федеральных властей не уточнил у него лично, что происходит.
«Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России? Никто не поинтересовался!», - посетовал Кадыров.
Информацию о скоплении людей на границе по словам Кадырова не смогли подтвердить ни региональные власти, ни представители соседних республик, куда их «не впускали».
«Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жёсткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого, - добавил чеченский лидер после чего перечислил о гуманитарных мерах предпринимаемых властями республики по помощи нуждающимся в продуктах и медикаментах гражданах. - Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями».
Ранее в понедельник Рамзан Кадыров заявил, что готов к самым решительным действиям ради защиты благополучия населения Чечни.
«Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», - цитирует Кадырова «Кавказский узел» 6 апреля.
Среди региональных особенностей исполнения указа президента отметился и Северо-западный регион. В Псковской области по указу губернатора Михаила Ведерникова введено ограничение на въезд в региональную столицу приезжим, если у них нет документов подтверждающих право посещения Пскова, например, свидетельства о праве на недвижимость, с чем столкнулся корреспондент «Фонтанки». В том же регионе областное правительство готово привлекать к работам связанным с COVID-19 бойцов 76-ой дивизии ВДВ, что возможно только в условиях объявления ЧС.