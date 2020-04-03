Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обрушился с критикой на одного из глав муниципалитетов, который 2 апреля передал за пределы администрации письмо региональных властей о привлечении десантников 76-й дивизии ВДВ к мерам по противоэпидемических мероприятиям внутри региона. На совещании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в пятницу 3 апреля Ведерников заявил, что с военными действительно шли переговоры, но не об усилении постов ДПС, а о мерах по возможной дезинфекции мест массового скопления людей.



«Посты установлены, поставлены. 46 постов. В дневное время работают сотрудники ГИБДД, в вечернее и ночное время к ним подключаются сотрудники Росгвардии. Ни о каких военных речи ни шло. В дивизии (76-я ДШД ВДВ, которая базируется в Пскове – прим.ред.) есть подразделение химзащиты. И в других воинских частях тоже. Я вчера с штабом воздушно-десантных войск об этом разговаривал. Если будет такая необходимость, мы задавали вопрос, смогут ли военные использовать свои возможности, свои мощности для того чтобы проводить дезинфекцию улиц в Пскове, в других районах области, мест общественного пребывания открытых, остановки и так далее. Вот об этом мы действительно говорили. И возможно такая работа будет налажена», - прокомментировал громкую новость о десантниках глава Псковской области.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Михаил Ведерников заявил, что должна быть усилена борьба «с непроверенной информацией в социальных сетях, в СМИ» и нужно начинать реализовывать те меры, «которые сейчас даёт федеральное законодательство».

Губернатор Псковской области, не называя имени, обратился к одному из глав муниципалитетов и сообщил, что за утечку документа, который был опубликован депутатом областного Собрания Львом Шлосбергом (его имени тоже не называлось), впредь все документы районные чиновники будут получать лично в руки в бумажном виде в Пскове, несмотря на меры самоизоляции.



«Документ был в электронной системе документооборота. Ушёл из одного из районов. Коллега сейчас находится на связи, глава этого района (в совещании главы районов принимали участие по видеосвязи. – Прим.Ред.). Я вам говорю, что от электронной системы документооборота сегодня вы будете отключены. Приходите каждое утро теперь к администрации, получайте почту вручную. Больше этого терпеть мы не будем», - сообщил Ведерников, который всю речь прочитал по бумаге.

Опубликованный в четверг в Facebook оппозиционным депутатом Львом Шлосбергом документ предписывал чиновникам на местах сообщать «о необходимом количестве военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии для содействия в исполнении Указа Губернатора (о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции. – Прим.Ред.)».

Ситуация с десантниками сегодня «Фонтанке» прокомментировал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

«Я не уверен, что губернатор Псковской области может в нынешних обстоятельствах без соответствующего режима ЧС привлекать вооружённые силы. Видимо, речь идёт о договорённостях, не основанных на законе», - сказал профессиональный юрист Шишлов в интервью.

