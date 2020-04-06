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06.04.2020 14:35
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«Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму». Кадыров рассказал, что грозит нарушителям режима самоизоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия сотрудников полиции, применивших силу к нарушителю режима самоизоляции в городе Аргун.

«Я изначально был недоволен тем, что сотрудник ударил этого безумца. Но я даже поощрю его. Он не нарушил ничего. Мне пишут: ты же мусульманин, почему ты позволяешь? Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», — цитирует Кадырова «Кавказский узел» 6 апреля.

Накануне замглавы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов заявил, что подобные действия не поощряются, и в отношении сотрудников проводится служебная проверка. Избитый мужчина, его брат и еще двое мужчин, снявших и распространивших видео, извинились в эфире ЧГТРК «Грозный».

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Комментарии (7)

idiot
Примерно ведущему себя региону надо тогда пожалуй списать все коммунальные долги, простить все кредиты, и в качестве премии раздать 10 лярдов жителям.
Vasilis
бред
ThunderPiter
Кадырка, конечно, тот еще кадр, но сейчас та ситуация, что он единственный, кто принял в своем регионе АДЕКВАТНЫЕ меры - по аналогии с Европой. Остальные сидят на непонятных с точки зрения права и медицины самоизоляции, нерабочей неделе, каникулах, при этом никаких запретов нет, города никто не патрулирует, штрафы особо никому не выписывают. Был сегодня в Дикси - людей полно, почти все без масок, никакие расчерченные линии не соблюдают.
Респект Кадырову конкретно в этом вопросе!
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