«Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму». Кадыров рассказал, что грозит нарушителям режима самоизоляции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия сотрудников полиции, применивших силу к нарушителю режима самоизоляции в городе Аргун.
«Я изначально был недоволен тем, что сотрудник ударил этого безумца. Но я даже поощрю его. Он не нарушил ничего. Мне пишут: ты же мусульманин, почему ты позволяешь? Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», — цитирует Кадырова «Кавказский узел» 6 апреля.
Накануне замглавы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов заявил, что подобные действия не поощряются, и в отношении сотрудников проводится служебная проверка. Избитый мужчина, его брат и еще двое мужчин, снявших и распространивших видео, извинились в эфире ЧГТРК «Грозный».