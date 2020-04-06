Первые самолёты после возобновления вывозных рейсов отправятся в Россию из Бишкека и Дакки

Россия возобновила вывоз своих граждан из-за рубежа. Сегодня посчастливится тем, кто не мог выбраться из Киргизии и Бангладеша.

Как сообщает 6 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, первые два рейса назначены по маршрутам Бишкек – Екатеринбург и Дакка – Нижний Новгород на понедельник, 6 апреля.



Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и на портале госуслуг gosuslugi.ru.



Напомним, Россия приостановила вывозные рейсы 3 апреля. Однако 6 апреля Михаил Мишустин сказал, что РФ не бросит своих граждан. Все желающие вернуться заполняют анкеты на сайте стопкоронавирус.рф. К 5 апреля поступило уже 26 тысяч заявок.