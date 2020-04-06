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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 19:10
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От коронавируса умерла мать главного тренера «Манчестер Сити»

Скончалась мать главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Как сообщает в понедельник, 6 апреля, пресс-служба английской команды, Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от коронавируса. Ей было 82 года.

«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», — заявили в «Сити».

Ранее Гвардиола пожертвовал миллион евро каталонской больнице на борьбу с коронавирусом.

По данным на 6 апреля, в Испании выявлено более 135 тысяч случаев коронавируса, что делает Пиренеи одним из самых пострадавших регионов. При этом количество заразившихся начинает снижаться. ВОЗ считает, что Европа подошла к пику пандемии. Тем не менее министерство здравоохранения Испании констатировало, что растет число врачей, заразившихся COVID-2019.

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Комментарии (1)

zlopopik
от коронавируса ли? впрочем, сейчас все смерти надо записывать на коронавирус. А то некрасиво может получиться. Если посмотреть, какой ущерб причинен людям от действий управленцев.
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