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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 14:46
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Уже почти 20 тысяч врачей в Испании заразились коронавирусом

Министерство здравоохранения Испании констатировало, что растет число врачей, заразившихся COVID-2019.

«В стране насчитывается 19,4 тысячи инфицированных врачей», — цитирует 6 апреля заявление пресс-секретаря координационного центра министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра El Pais.

При этом из этого числа только 10 % медиков были госпитализированы, а большая часть врачей были отправлены на домашний карантин. Тринадцать медработников погибли от COVID-2019.

По данным на 6 апреля, в Испании выявлено более 135 тысяч случаев коронавируса, что делает Пиренеи одним из самых пострадавших регионов. При этом количество заразившихся начинает снижаться. ВОЗ считает, что Европа подошла к пику пандемии.

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