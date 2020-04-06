В Петербурге утвердили тарифы на лечение коронавируса по ОМС

Утверждение тарифов позволит проводить лечение пациентов с COVID-19 за счет средств фонда ОМС. «Доктор Питер» со ссылкой на директора Петербургского территориального фонда обязательного медицинского страхования Александра Кужеля пишет, что утвержденные суммы уже ранее были озвучены вице-губернатором Евгением Елиным.

В Петербурге на заседании профильной комиссии Территориального фонда ОМС утвердили тарифы на лечение пациентов с коронавирусом. Информацию «Фонтанке» 6 апреля подтвердил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Напомним, чиновник в конце марта сообщил, что лечение новой инфекции в легкой форме обойдется в 60 тысяч рублей, в средней — 140, а в тяжелой — 202 тысячи рублей.

Без утвержденных тарифов больницы, которые уже принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, не могут получать оплату за счет ОМС.

В начале апреля Заксобрание Петербурга сразу в трех чтениях утвердило изменения в Территориальную программу госгарантий оказания медицинской помощи. Инициатива позволила проводить лечение COVID-19 за счет средств фонда ОМС. Кроме того, для борьбы с коронавирусом перераспределили 1,1 млрд фонда.