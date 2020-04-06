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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 16:47
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В Петербурге утвердили тарифы на лечение коронавируса по ОМС

В Петербурге на заседании профильной комиссии Территориального фонда ОМС утвердили тарифы на лечение пациентов с коронавирусом. Информацию «Фонтанке» 6 апреля подтвердил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Сегодня проведена. Тарифы приняты», — сказал чиновник.

Утверждение тарифов позволит проводить лечение пациентов с COVID-19 за счет средств фонда ОМС. «Доктор Питер» со ссылкой на директора Петербургского территориального фонда обязательного медицинского страхования Александра Кужеля пишет, что утвержденные суммы уже ранее были озвучены вице-губернатором Евгением Елиным.

Напомним, чиновник в конце марта сообщил, что лечение новой инфекции в легкой форме обойдется в 60 тысяч рублей, в средней — 140, а в тяжелой — 202 тысячи рублей.

Без утвержденных тарифов больницы, которые уже принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, не могут получать оплату за счет ОМС.

В начале апреля Заксобрание Петербурга сразу в трех чтениях утвердило изменения в Территориальную программу госгарантий оказания медицинской помощи. Инициатива позволила проводить лечение COVID-19 за счет средств фонда ОМС. Кроме того, для борьбы с коронавирусом перераспределили 1,1 млрд фонда.

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Комментарии (4)

Юрий Сергеевич
Щас анализы то не дают бесплатно на короновирус сделать!!!! Как лечить то будут не тестируя!!?? Еще одна возможность разворовать бюджетные деньги!!
Sibir_5e4d67bbb7aea
60 штук за вылеченного на дому парой упаковок таблеток от кашля и парацетомола, это круто....
216946673
Думаю - что такое же... В Питере много нелегалов..... И среди них тоже заболевают... Злоупотреблений думаю будет не мало....
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