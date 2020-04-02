В Петербурге из средств ОМС на борьбу с COVID-19 направили 1,1 млрд рублей

В Петербурге изменили территориальную программу госгарантий оказания медпомощи. 1,1 млрд рублей из нее направили на лечение в амбулаторных условиях для борьбы в коронавирусом. Соответствующий закон 2 апреля подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте Смольного.



Изменения внесены в программу ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, чтобы обеспечить горожан медицинской помощью при коронавирусной инфекции. На это перераспределили средства, предназначенные для оказания профилактической помощи.