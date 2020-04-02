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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 22:30
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В Петербурге из средств ОМС на борьбу с COVID-19 направили 1,1 млрд рублей

В Петербурге изменили территориальную программу госгарантий оказания медпомощи. 1,1 млрд рублей из нее направили на лечение в амбулаторных условиях для борьбы в коронавирусом. Соответствующий закон 2 апреля подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте Смольного.

Изменения внесены в программу ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, чтобы обеспечить горожан медицинской помощью при коронавирусной инфекции. На это перераспределили средства, предназначенные для оказания профилактической помощи.

Напомним, соответствующий закон Заксобрание Петербурга приняло сразу в трех чтениях 1 апреля. Законопроект внесла на рассмотрение фракция «Единой России».

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Комментарии (9)

Igorevna24
14 дней в самоизоляции. Выдали больничный лист. Работодатель отказывается его оплачивать, ссылаясь на устный ответ из ФСС. Горячая линия на ФСС говорит, что оплаты больничного не будет, у них устное распоряжение.
Serg_I
Миллиарды в воздух - в прямом смысле этого слова! В чём затраты на людей, которые заперты в квартирах? На плановую операцию больше года попасть невозможно - денег нет на послеоперационные палаты, а тут якобы тратят миллиарды на то, чего через пару месяцев уже и пощупать-то будет невозможно!
mayor1976
Верните бесплатный проезд пенсионерам! Нереально месяц дома сидеть без работы и без возможности проезда в общественном транспорте по оплаченной в законном порядке льготе! Отмените лучше себе личные авто с водятелами и другие плюшки-привелегии!!! Кто это придумал с отменой проезда - настоящий чудак на букву м! Что вы творите с народом!?!
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