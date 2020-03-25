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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 13:05
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200 тысяч, но не в день, а за все время: в Боткина уточнили расценки на лечение коронавируса

Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал «Фонтанке» о том, что объявленная Смольным сумма стоимости лечения одного пациента, зараженного коронавирусом нового типа, — 200 тысяч рублей — верная. Но только это не суточная трата, а стоимость всего пребывания пациента в стационаре до излечения.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, что в легкой форме лечение нового коронавируса стоит 60 тысяч рублей, в средней 140 тысяч, а в тяжелой форме — 202 тысячи. Но оговорился, что это цена стационарного лечения болезни в день.

Напомним, что в Петербурге вчера было объявлено о 22 заболевших. Троих выписали. В том числе десятилетнюю девочку.

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Комментарии (4)

Вика Рослова
вообще 60 тыс +- за весь курс легкой формы похожа на правду - стоимость лопинавира и ритонавира - 8 тыс минимум за пачку + койко-место + з/п врачам и т.п.
Sibir_5e4d67bbb7aea
а может и не оговорился? 1\13 на лечение, остальное себе любимым...
DallacS
Елина столько лет уже за уши тащут наверх и держат там. А он по бумажке прочитать не может. Рукалицо..
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