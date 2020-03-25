200 тысяч, но не в день, а за все время: в Боткина уточнили расценки на лечение коронавируса

Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал «Фонтанке» о том, что объявленная Смольным сумма стоимости лечения одного пациента, зараженного коронавирусом нового типа, — 200 тысяч рублей — верная. Но только это не суточная трата, а стоимость всего пребывания пациента в стационаре до излечения.



Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, что в легкой форме лечение нового коронавируса стоит 60 тысяч рублей, в средней 140 тысяч, а в тяжелой форме — 202 тысячи. Но оговорился, что это цена стационарного лечения болезни в день.

