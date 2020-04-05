Власти Москвы ослабили режим для индустрии красоты в нерабочий месяц

Салоны красоты, бани, сауны, солярии, массажные кабинеты и СПА-центры смогут возобновить работу в Москве в нерабочий период, который продлён до 1 мая. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
Как следует из документа, опубликованного 4 апреля, послабления вводят не для всей индустрии. Исключения сделали только для организаций с медицинской лицензией и непосредственно на те услуги, которые в ней предусмотрены.
То есть сделать маникюр или стрижку в салоне по-прежнему нельзя, зато можно будет записаться на массаж, пилинги, чистки, татуаж, эпиляцию с применением облучателей, инъекции и любые виды массажа. Кроме того, услуги без лицензии разрешено оказывать дистанционно.
Обязательный режим домашней самоизоляции из-за коронавируса для москвичей всех возрастов действует с 30 марта. Можно добираться на работу, если есть необходимость, разрешено выгуливать домашних животных в 100 метрах от дома, выносить мусор на ближайшую контейнерной площадки, а также а также ходить в ближайшие аптеки и продуктовые магазины. Покинуть квартиру можно также в случае обращения за экстренной неотложной помощью или при угрозе жизни и здоровью.