Власти Москвы ослабили режим для индустрии красоты в нерабочий месяц

Салоны красоты, бани, сауны, солярии, массажные кабинеты и СПА-центры смогут возобновить работу в Москве в нерабочий период, который продлён до 1 мая. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.



Как следует из документа, опубликованного 4 апреля, послабления вводят не для всей индустрии. Исключения сделали только для организаций с медицинской лицензией и непосредственно на те услуги, которые в ней предусмотрены.

То есть сделать маникюр или стрижку в салоне по-прежнему нельзя, зато можно будет записаться на массаж, пилинги, чистки, татуаж, эпиляцию с применением облучателей, инъекции и любые виды массажа. Кроме того, услуги без лицензии разрешено оказывать дистанционно.