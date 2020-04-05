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05.04.2020 23:25
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Власти Москвы ослабили режим для индустрии красоты в нерабочий месяц

Салоны красоты, бани, сауны, солярии, массажные кабинеты и СПА-центры смогут возобновить работу в Москве в нерабочий период, который продлён до 1 мая. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

Как следует из документа, опубликованного 4 апреля, послабления вводят не для всей индустрии. Исключения сделали только для организаций с медицинской лицензией и непосредственно на те услуги, которые в ней предусмотрены.

То есть сделать маникюр или стрижку в салоне по-прежнему нельзя, зато можно будет записаться на массаж, пилинги, чистки, татуаж, эпиляцию с применением облучателей, инъекции и любые виды массажа. Кроме того, услуги без лицензии разрешено оказывать дистанционно.

Обязательный режим домашней самоизоляции из-за коронавируса для москвичей всех возрастов действует с 30 марта. Можно добираться на работу, если есть необходимость, разрешено выгуливать домашних животных в 100 метрах от дома, выносить мусор на ближайшую контейнерной площадки, а также а также ходить в ближайшие аптеки и продуктовые магазины. Покинуть квартиру можно также в случае обращения за экстренной неотложной помощью или при угрозе жизни и здоровью.

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Комментарии (14)

NatalyaYa
Тааак... А что, жены и ..... Питерских чиновников хуже??? Хорошие мои, девоньки! Не дадим каким-то Московским лядям выглядеть лучше!!! Включайте свою харизму и пролоббируйте у нас открытие салонов красоты, а то бледно будете выглядеть через месяц))).
MarinaTs
Как мило... Т.е. гулять с псиной на Патрикаx нельзя, а таскаться по СПА-борделям можно? У кого там из депутатишек ГД что-то зачесалось?
260801341
А в Питере реклама борделей на каждом столбе. Все время следят и обновляют.
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