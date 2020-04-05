FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
05.04.2020 17:33
18
Печать

Россия дистанцируется от Петербурга и Москвы. Первым о нежелательности пребывания столичных туристов заявил Красноярск

Роспотребнадзор Красноярского края официально уведомил жителей Петербурга и Москвы о нежелательности их присутствия. При малейшей возможности их будут отправлять на принудительную изоляцию.

Постановление о дополнительных ограничительных мероприятиях в связи с распространением коронавируса главный санврач края Дмитрий Горяев подписал 5 апреля. «Вводится изоляция всех лиц, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — говорится в постановлении.

Обладателям красноярской регистрации разрешили жить в квартирах. Гостей велено отправлять в обсерватор, если они не подтвердят возможность отбыть самоизоляцию по месту пребывания. Петербуржцев и москвичей, приехавших другими видами транспорта, также обязывают передавать полный комплект сведений о себе на горячую линию Роспотребнадзора. Постановление действует с 6 апреля.

Прелесть новых правил первыми из петербуржцев прочувствуют пассажиры рейса FV6573 авиакомпании «Россия». Вылет запланирован на вечер 6 апреля из Пулково. Возможно, его отменят по аналогии с рейсами, которые должны были состояться 5 и 7 апреля: перевозчики стремительно сокращают количество рейсов из Петербурга.

В Красноярске к 5 апреля зарегистрированы 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 14 человек заразились за границей, 15 — через семейные контакты. Под обсерватор переоборудован санаторий-профилакторий «Лесной». Он находится в микрорайоне Ветлужанка. «Отдых на уличных площадках, шашлыки, свежий воздух, игра в мини-футбол, волейбол, баскетбол… На лесной дорожке расположены сказочные персонажи... Избушка на курьих ножках, рубленые домики... Присутствие белок, не боящихся людей, улучшает настроение», — зазывает «Лесной» постояльцев. Этих радостей принудительно изолированные лишены.

Нежелательность пребывания столичных гостей главный краевой санврач объясняет статистикой. «На Москву, Петербург приходится 80 % всех зарегистрированных случаев COVID-19», — отмечает Горяев.

Вероятно, другие регионы последуют примеру Красноярского края. Отрыв Москвы, Подмосковья и Северной столицы очевиден.

Старт масштабной кампании по обсервации граждан России 1 апреля дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она велела всех немосквичей, прибывающих из-за рубежа, рассаживать по изоляторам. Это требование продержалось двое суток, став причиной скандала с прилетевшими в Петербург пассажирами. Местные категорически отказывались ехать в пансионат-обсерватор «Заря». 3 апреля Попова смягчила требования, разрешив местным сидеть по домам.

В России зарегистрированы 5 389 подтвержденных случаев заражения, умерли 45 человек. После госпитализации двух человек в Карелии количество российских регионов, охваченных коронавирусом, достигло 80 из 85.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (18)

260821921
Похоже, что некоторые комментаторы уже заразились этим вирусом. Эмоции, температура, одышка. Что дальше будет? Успокойтесь. Все пока правильно. Если самоизоляция, то какого хрена ехать в другие города? Вы уверены, что не болеете? Вам нужно кого-то заразить? Таких и без вас самоуверенных хватает в провинциях, столичные вы наши ...
SoloWand
Только из Пулково уже минимум неделю как самолёты в Норильск не летают...
Котямотя
Ну понятно Москва и Московская область
Но питер то что?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний