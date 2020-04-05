Россия дистанцируется от Петербурга и Москвы. Первым о нежелательности пребывания столичных туристов заявил Красноярск

Роспотребнадзор Красноярского края официально уведомил жителей Петербурга и Москвы о нежелательности их присутствия. При малейшей возможности их будут отправлять на принудительную изоляцию.

Постановление о дополнительных ограничительных мероприятиях в связи с распространением коронавируса главный санврач края Дмитрий Горяев подписал 5 апреля. «Вводится изоляция всех лиц, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга на срок 14 календарных дней со дня их прибытия», — говорится в постановлении.

Обладателям красноярской регистрации разрешили жить в квартирах. Гостей велено отправлять в обсерватор, если они не подтвердят возможность отбыть самоизоляцию по месту пребывания. Петербуржцев и москвичей, приехавших другими видами транспорта, также обязывают передавать полный комплект сведений о себе на горячую линию Роспотребнадзора. Постановление действует с 6 апреля. Прелесть новых правил первыми из петербуржцев прочувствуют пассажиры рейса FV6573 авиакомпании «Россия». Вылет запланирован на вечер 6 апреля из Пулково. Возможно, его отменят по аналогии с рейсами, которые должны были состояться 5 и 7 апреля: перевозчики стремительно сокращают количество рейсов из Петербурга. В Красноярске к 5 апреля зарегистрированы 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 14 человек заразились за границей, 15 — через семейные контакты. Под обсерватор переоборудован санаторий-профилакторий «Лесной». Он находится в микрорайоне Ветлужанка. «Отдых на уличных площадках, шашлыки, свежий воздух, игра в мини-футбол, волейбол, баскетбол… На лесной дорожке расположены сказочные персонажи... Избушка на курьих ножках, рубленые домики... Присутствие белок, не боящихся людей, улучшает настроение», — зазывает «Лесной» постояльцев. Этих радостей принудительно изолированные лишены.