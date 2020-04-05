Петербургский аэропорт «Пулково» входит в режим тишины. Коронавирус методично «убивает» не только международные рейсы, но и внутренние.

К позднему вечеру 4 апреля над Пулково - абсолютно чистое небо, следует из данных Flightradar24. Обычно аэропорт работает в это время с серьезной нагрузкой, принимая по десять и более рейсов в час. В субботу, воскресенье и понедельник отменены 223 вылета, сообщили «Фонтанке» в Пулково. «Вероятно, количество отмен будет только расти», - уточнил собеседник.

В субботу не вылетели 65 самолетов. В воскресенье их количество составит минимум 74, а в понедельник - 84. Это только запланированные. Возможны также отмены день в день.

Падение пассажирских перевозок можно было ожидать после заявления компании «Победа» о приостановке полетов до 31 мая. Но на лоукостера приходится лишь треть отмен. Другие перевозчики вынуждены отменять рейсы из-за нулевой загруженности и предупреждать пассажиров о переносе вылетов на другие даты.

В России к 4 апреля коронавирусной инфекцией заразились более 4700 человек, 45 умерли.