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04.04.2020 16:12
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«Как может быть, что Россия бросает своих граждан?» Сокуров обратился к главе Совета по правам человека

Кинорежиссер Александр Сокуров, входящий в Совет по правам человека при президенте, потребовал срочно обратить внимание на ситуацию с россиянами, застрявшими за границей, и подготовить обращение к правительству. Текст его речи от 3 апреля был 4 апреля опубликован на странице проектов режиссера в соцсетях.

«Российское государство приняло решение не возвращать своих граждан, оказавшихся за пределами России и терпящих бедствие в условиях пандемии, — написал он. — Это правдивая информация, или я сошёл с ума? Как может быть, что Россия бросает своих граждан, нуждающихся в помощи?»

Сокуров напомнил, что российское государство нашло «огромные средства» для отправки «целых эскадрилий» транспортных самолётов со специальным оборудованием, масками и дезинфицирующими средствами — тем, что было необходимо и внутри страны. «Но у нас нет ни авиации, ни средств, чтобы вернуть наших граждан на Родину. Как это называется и что происходит?» — возмутился он.

Кинорежиссер уверен, что такая позиция должна вызвать решительный и активный протест СПЧ. «Люди, которые испытывают страдания и трудности, брошенные нашим государством на произвол судьбы, никогда не простят ему этого. И нам тоже», — добавил Александр Сокуров.

Напомним, 3 апреля оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты для возвращения своих граждан. Однако правительство решило финансово поддержать граждан, оставшихся за границей, выделив средства на их проживание и продление документов.

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Комментарии (28)

Nationalverrater_2
Когда баре кинут тут своих поварят , а сами свалят в свои патриотические виллы в тылу врага - к своим яхтам, чадам и домочадцам- не визжите тогда про "своих и чужих", поварята. А это будет 100пудова. Никакой Спаситель- Отечества- Могучий Утёс, Попирающий - Башмаком -Вселенную НЕ ВЕЧЕН. И вся эта воровская веселуха - вселенная схлопнется за несколько дней. Всего лишь вопрос времени.
prosto_5e4ce2877d5fb
Сокуров живёт среди вымышленных героев своих, снятых на государственные деньги, но не окупающих себя (если мне не изменила память) картин.
О каких "своих" он говорит?
О тех, кто полетел на отдых, презрев все предостережения, которые с января начались?
Может, Сокурову они и "свои", но по мне пусть такие "свои" в овраге лошадь доедают.
171502312
30000 людей, подолгу живущих заграницей в тч в сша и европе не захотели уезжать домой, когда десять раз им настоятельно рекомендовали это сделать вовремя
Когда россияне своей своевременнлй самоихоляцией сдерживают эпидемию, эти гуляки хотят приехать и перезаразить тутполстраны. Думаете, они все на карантин в санаторий поедут? Они будут громче всех визжать, что их прпва на перемещение ограничивают, в сша бы такого не было!!!
Ну и куда девать 30000 заразных людей? Пусть уж пережидают беду в благоолучных странах
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