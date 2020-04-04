Кинорежиссер Александр Сокуров, входящий в Совет по правам человека при президенте, потребовал срочно обратить внимание на ситуацию с россиянами, застрявшими за границей, и подготовить обращение к правительству. Текст его речи от 3 апреля был 4 апреля опубликован на странице проектов режиссера в соцсетях.

«Российское государство приняло решение не возвращать своих граждан, оказавшихся за пределами России и терпящих бедствие в условиях пандемии, — написал он. — Это правдивая информация, или я сошёл с ума? Как может быть, что Россия бросает своих граждан, нуждающихся в помощи?»

Сокуров напомнил, что российское государство нашло «огромные средства» для отправки «целых эскадрилий» транспортных самолётов со специальным оборудованием, масками и дезинфицирующими средствами — тем, что было необходимо и внутри страны. «Но у нас нет ни авиации, ни средств, чтобы вернуть наших граждан на Родину. Как это называется и что происходит?» — возмутился он.

Кинорежиссер уверен, что такая позиция должна вызвать решительный и активный протест СПЧ. «Люди, которые испытывают страдания и трудности, брошенные нашим государством на произвол судьбы, никогда не простят ему этого. И нам тоже», — добавил Александр Сокуров.

Напомним, 3 апреля оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты для возвращения своих граждан. Однако правительство решило финансово поддержать граждан, оставшихся за границей, выделив средства на их проживание и продление документов.