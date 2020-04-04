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04.04.2020 12:12
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Россия решила финансово поддержать граждан, оставшихся за границей

Правительство России выделит из резервного фонда средства на помощь россиянам, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса.

Как сообщили на сайте кабмина в субботу, 4 апреля, ожидается, что это решение позволит оплатить проживание россиян, находящихся за границей. Также деньги будут перечислены на продление документов, по которым граждане находятся за границей.

«Фонтанка» рассказывала о россиянах, застрявших за границей: одни буквально спят на полу в аэропортах, другие думают, как дотянуть на курортах до мая. Накануне, 3 апреля, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты для возвращения своих граждан. Их планируется собрать в реестр на сайте госуслуг и поселить в отели.

Ранее стало известно, что за сутки в России скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Общее число жертв заболевания в стране достигло 43. За сутки подтверждено 582 новых случая заражения в 32 регионах.

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Комментарии (16)

260809771
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Погонщик скрепоносцев
Вечерний звон Соловьев-Шапиро успел вернуться со своей итальянской виллы или получает там помощь от Росссии?
Были сообщения, что на поддержку выделят 500 млн. Учитывая, что таких граждан может быть до 30 тыс человек, то это по 16 тыс. на каждого. негусто прямо скажем. Особенно заграницей
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