Россия решила финансово поддержать граждан, оставшихся за границей

Правительство России выделит из резервного фонда средства на помощь россиянам, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса.



Как сообщили на сайте кабмина в субботу, 4 апреля, ожидается, что это решение позволит оплатить проживание россиян, находящихся за границей. Также деньги будут перечислены на продление документов, по которым граждане находятся за границей.

«Фонтанка» рассказывала о россиянах, застрявших за границей: одни буквально спят на полу в аэропортах, другие думают, как дотянуть на курортах до мая. Накануне, 3 апреля, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты для возвращения своих граждан. Их планируется собрать в реестр на сайте госуслуг и поселить в отели.