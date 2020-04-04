Россия решила финансово поддержать граждан, оставшихся за границей

Правительство России выделит из резервного фонда средства на помощь россиянам, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса.
Как сообщили на сайте кабмина в субботу, 4 апреля, ожидается, что это решение позволит оплатить проживание россиян, находящихся за границей. Также деньги будут перечислены на продление документов, по которым граждане находятся за границей.
«Фонтанка» рассказывала о россиянах, застрявших за границей: одни буквально спят на полу в аэропортах, другие думают, как дотянуть на курортах до мая. Накануне, 3 апреля, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты для возвращения своих граждан. Их планируется собрать в реестр на сайте госуслуг и поселить в отели.
Ранее стало известно, что за сутки в России скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Общее число жертв заболевания в стране достигло 43. За сутки подтверждено 582 новых случая заражения в 32 регионах.