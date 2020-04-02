Глобус наш. Как Занзибар, Киргизия и острова Кука самоизолировали граждан России

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На Занзибаре, в Таиланде или Индонезии. В Мадриде, Бишкеке или Дохе. Бытовые условия вынужденных невозвращенцев зависят от собственной состоятельности и уровня цивилизации страны пребывания. Одни буквально спят на полу в аэропортах. Другие думают, как дотянуть на курортах до мая. Третьим впору основывать заморские русские колонии.

Глядя на пейзаж за окном самоизолированной многоэтажки в Мурино, кто-то может даже позавидовать оставшимся на Тенерифе, Бали или даже островах Кука землякам. Но многим из них сейчас остается уповать лишь на сохранившиеся остатки чувства юмора. Больше рассчитывать не на что.



Аэропорт Шереметьево в Москве третьи сутки принимает не больше 500 пассажиров в сутки. Во все остальные регионы могут прилететь не больше 200 человек в сутки. Решение правительственного оперштаба по предупреждению распространения нового коронавируса продиктовано, очевидно, тем, что с 31 марта предписанием главного санитарного врача все прибывшие на родину сразу отправляются в обсерватор. Исключение сделано только для жителей Москвы и Подмосковья — они могут соблюдать режим двухнедельной изоляции в своих квартирах.

По оценкам Росавиации, за рубежом находится около 35 тысяч российских граждан. В условиях ограничений санитарной службы, чтобы вывезти всех, потребуется не меньше двух месяцев — и то при условии, что самолеты будут прибывать в Шереметьево каждый день. Туристам придется ждать.

Самые громкие крики о помощи до редакции «Фонтанки» доносятся из Катара. В транзитной зоне аэропорта Дохи больше двух суток ждут возможности вернуться на родину около 500 россиян. В Катар они прилетели с острова Бали, из Таиланда и Камбоджи и застряли во время пересадки.



Петербуржец Алексей Антонов с супругой прилетели в Индонезию ещё 5 февраля. «Всё было хорошо примерно до середины марта, потом начались проблемы с возвращением в Россию, — говорит Алексей. — В итоге мы беспрепятственно добрались до Дохи и застряли».

Спустя некоторое время сотрудники аэропорта даже попытались «заманить» россиян на обратные рейсы в Индонезию, чтобы они стали проблемой уже этой страны. Но та закрыта и визы уже не даёт. «Нас пригласили якобы на посадку/смену билетов, разделили на небольшие группы, видимо, чтобы проще было уговаривать, и стали настойчиво давить на людей, чтобы они возвращались в Денпасар, — говорит Алексей. — На наши слова о том, что нас там никто не ждёт, они не реагировали».

Анастасия Гумерова из Екатеринбурга оказалась в разгар мировой пандемии в Бангкоке, в аэропорту Суванархуми. «22 марта ночью, когда закрылся Дубай, на сайте местного МИД появилось объявление, что надо заполнить форму и внести себя в список, — рассказала она «Фонтанке». — С 23 по 26 марта в этот список записалось 20 800 человек. Нам сообщили: «Ждите, будут вывозные рейсы». Но выехать удалось далеко не всем, и многим пока приходится оставаться в Таиланде.



«Единственное, что нам сейчас могут предложить — продлить визы до 30 апреля. Людям, которые купили по два-три билета домой на сотни тысяч рублей на рейсы, которые никуда не улетели, предложили занимать деньги у знакомых. В наши социальные сети постоянно приходят незнакомые люди из России, которые пишут нам, что мы идиоты, так нам и надо, и чтобы мы залезли на пальму и пропали пропадом», — объясняет суть непростой ситуации Анастасия.

На острове Тенерифе застряли около 80 россиян. Им сравнительно повезло, потому что они не заперты в аэропорту, к тому же объединились через соцсети и пытаются держаться вместе. Всего несколько дней назад их было значительно больше.

«Мы прилетели на Тенерифе 8 марта. С 9 по 15 марта на острове ничего не предвещало угрозы. Солнце, океан, масса отдыхающих людей. Все изменилось в ночь с 14-го на 15 марта. В Испании (Канарские острова — автономное сообщество в составе Испании. — Прим. ред.) повсеместно ввели режим чрезвычайного положения. Закрыли все пляжи, места скопления людей, кафе. Остались работать только продуктовые магазины, аптеки и банки. По городу стало можно перемещаться только в одиночку. Даже в машине, в том числе в такси, — не более одного пассажира. Появились патрули. Жизнь остановилась. А потом рейсы начали отменяться один за другим», — передает сегодняшнюю атмосферу райских островов петербуржец Алексей.



Ему удалось на днях вернуться домой, но на Канарских островах остаются еще русские, которые надеялись улететь через Мадрид, но теперь, похоже, застряли надолго. У кого-то в Ленинградской области осталась бабушка, которой почти 90 лет, ухаживать за нею некому, и оставаться в тропиках еще два месяца — не вариант.

Однако далеко не все оставшиеся за пределами родины отпускники так уж жаждут возвращаться. К примеру, в Индии, где сейчас находятся тысячи россиян, происходящее вокруг описывается в прямо противоположных тонах. Кто-то видит в полицейских, охаживающих палками нарушителей «локдауна» (так нам называются ограничительные меры), признаки надвигающейся катастрофы, а в отношении индусов к иностранцам — откровенную враждебность. Другие же убеждают журналистов в том, что палкой по мягким местам получают лишь те, кто сам на это напрашивается, а от местных видят лишь улыбки и позитивные лучи сансары.

«Овощи, фрукты, еда есть, обращаются хорошо», — говорят одни. «Лично мы сидим взаперти, — жалуются другие. — В магазин нельзя, в аптеку нельзя, вообще никуда нельзя выходить. Отношение пока нормальное. Мы пишем списки с едой, и раз в два дня нам ее привозят, но разве это нормально?»



Пожалуй, самое экзотическое место, откуда сейчас россияне передают SOS, — острова Кука. «Там все страшно дорого, у них уже закончились деньги и сгорели авиабилеты, закончились медицинские страховки и скоро закончатся новозеландские визы. Совершенно непонятно, что им делать», — передают близкие островитян.

«Мы сидим на острове одни, остальных иностранцев эвакуировали. большинство населения потеряло работу, ведь она была в туристической сфере, начинаются грабежи и расовая неприязнь. Я тут одна, я блондинка, и лично мне страшно», — передают наши со сказочного, простите, Бали.

Больше ста россиян застряли на не менее экзотичном Занзибаре. Люди жалуются на дороговизну отелей — от 60 долларов в сутки, и еды — около 10 долларов за обед. Судя по тому, что они передают оттуда, некоторым приходится питаться в режиме жесткой экономии: пять долларов на двоих на весь день. Но больше всего тех, кто очень хочет быстрее покинуть негостеприимный Занзибар, пугает перспектива закрытия всех отелей. Тогда придется жить на пляже.

