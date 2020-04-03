Официально: все россияне, что остались за пределами страны, в ближайшее время домой не вернутся

Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты, которые последние недели возвращали в страну туристов. Их соберут в реестр на сайте госуслуг и поселят в отели.

Об этом официально сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Рейсы перестанут летать с полуночи 4 апреля, на неопределенный срок. В тот же момент на сайте госуслуг появится специальная форма. Всех учтенных распределят по рейсам и составят график их вылета. Зарегистрироваться там необходимо еще и потому, что на основе списка Министерство иностранных дел освоит выданные ему полмиллиарда рублей - деньги выделены на то чтобы поселить туристов в отелях. «Также, при необходимости, нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом», - добавили в штабе.