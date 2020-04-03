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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 22:13
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Официально: все россияне, что остались за пределами страны, в ближайшее время домой не вернутся

Россия прекращает отправлять за рубеж самолеты, которые последние недели возвращали в страну туристов. Их соберут в реестр на сайте госуслуг и поселят в отели.

Об этом официально сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Рейсы перестанут летать с полуночи 4 апреля, на неопределенный срок. В тот же момент на сайте госуслуг появится специальная форма. Всех учтенных распределят по рейсам и составят график их вылета. Зарегистрироваться там необходимо еще и потому, что на основе списка Министерство иностранных дел освоит выданные ему полмиллиарда рублей - деньги выделены на то чтобы поселить туристов в отелях. «Также, при необходимости, нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом», - добавили в штабе.

График вывоза планируется опубликовать в понедельник, 6 апреля. Сколько именно в настоящее время россиян находится за границей неизвестно. Неделю назад называлась цифра в 35 тысяч человек.

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Комментарии (9)

Погонщик скрепоносцев
Россия поможет белорусам вернуться на родину. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

Москва оплатит возвращение 107 белорусских граждан из Дели в Минск на борту самолета «Белавиа». Средства для этих целей уже перечислены на счет авиакомпании. Вылет граждан запланирован на 14:00 (мск) 5 апреля, ночью 6 апреля они смогут встретиться в национальном аэропорту Минска со своими родными, подчеркнул российский дипломат.
Очень жаль ребят.
4eJIoBeK
Ну и прекрасно, отдохнут как и хотели, перестдят пандемию в цивилизованных странах!
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