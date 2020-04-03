Ситуация может значительно ухудшиться, а пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Как пишет РИА Новости, об этом глава кабмина сказал во время заочного заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса и профильной рабочей группы Госсовета. «Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию», — сказал Мишустин. Он также сделал акцент на безопасности медиков: «Врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, должны быть защищены в первую очередь, нужно сделать все для их безопасной работы».