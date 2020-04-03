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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

03.04.2020 14:35
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Мишустин: Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден

Ситуация может значительно ухудшиться, а пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как пишет РИА Новости, об этом глава кабмина сказал во время заочного заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса и профильной рабочей группы Госсовета. «Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию», — сказал Мишустин. Он также сделал акцент на безопасности медиков: «Врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, должны быть защищены в первую очередь, нужно сделать все для их безопасной работы».

Кроме того, глава кабмина напомнил про персональную ответственность для глав регионов в случае, если в больницах не хватит мест для коронавирусных больных, — деньги правительство выделило и отправило в региональные бюджеты.

В России коронавирусом, по последним данным, больны 4149 человек. 156 из них в Петербурге.

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Комментарии (7)

Skazochny
сказочный 30 марта заявил, что всё уже позади)))
Vasya11
Что-то предшественника ДАМа не слышно.
Прям волноваться начинаю. Как это правительство без главного охраны обходится?
Кто же в парламенте и белом доме задерживает и наказывает нарушителей режима карантина и самоизоляции после посещения забугра?
Ведь закон с предписаниями для всех един! В том числе и для их семей.
Или всё же законы выдуманны только для "молчаливый ягнят"?
Paul3390
Странная всё-таки у него логика - от пришедшего вчера бабла что, сегодня тут же появятся койки, врачи и аппараты??
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