Еще пять человек с коронавирусом умерли в Москве, по одному в Перми и Псковской области

Минимум семь смертей пациентов с COVID19 зафиксировано за день 31 марта в России. Большая часть в Москве.



О смерти пяти пациентов сообщает оперштаб столицы. Отмечается, что им было от 61 до 74 лет, четверо последние дни находились на искусственной вентиляции легких.



Все пациенты имели сопутствующие заболевания, одна из пациенток была с онкологией, трое страдали диабетом, были проблемы и с сердцем.



Теперь смертельных случаев в столице 16. Заболели 1613 человек, поправились 70.



Пациент с коронавирусом также умер в Псковской области, это второй смертельный случай в этом регионе. Еще один человек умер в Перми, ему было 48 лет.

