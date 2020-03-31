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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 20:58
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Князь Монако излечился от коронавируса, но остался в самоизоляции с семьёй

Князь Монако Альбер II, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом 31 марта сообщается на странице королевского дома в Facebook.

«Правящий князь признан излечившимся и чувствует себя хорошо», - говорится в сообщении.

Несмотря на выздоровление, 62-летний Альбер II и вся его семья будут соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, князь Монако стал первым главой государства, у которого обнаружили COVID-19. После стало известно, что заразился и британский принц Чарльз, однако 30 марта королевский дом объявил о его выздоровлении, и наследник престола прервал самоизоляцию.

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