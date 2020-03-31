Из-за ухудшения погоды МЧС ожидает повышения числа ДТП. Переобувать машины рано.



В Петербурге 1 апреля усилится западный и юго-западный ветер: порывы будут достигать 20 м/с, предупреждает 31 марта городское ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Одним днём непогода не ограничится. Областное управление МЧС пишет, что осадки (дождь и снег) и такой же сильный ветер, как и завтра, вероятны в следующие три дня, на дорогах местами гололедица.



«В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области», — отмечается в сообщении.

