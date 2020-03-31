На Петербург идёт снежный шторм. МЧС опасается таких ДТП, как было на трассе М-2
Из-за ухудшения погоды МЧС ожидает повышения числа ДТП. Переобувать машины рано.
В Петербурге 1 апреля усилится западный и юго-западный ветер: порывы будут достигать 20 м/с, предупреждает 31 марта городское ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Одним днём непогода не ограничится. Областное управление МЧС пишет, что осадки (дождь и снег) и такой же сильный ветер, как и завтра, вероятны в следующие три дня, на дорогах местами гололедица.
«В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области», — отмечается в сообщении.
Региональные УГИБДД Москвы и Тулы попросили автомобилистов повременить со сменой зимних шин на летние. Особенно актуален этот призыв после сегодняшней аварии на 127–128-м километрах заснеженной трассы М-2 «Крым» в Тульской области. Изначально СМИ писали, что там столкнулись до 40 транспортных средств. Часть водителей решили оформить ДТП по европротоколу, сообщают «Тульские новости». По данным областного ГУ МВД, зафиксированы 14 участников ДТП, пострадавших нет.
Аварий, видимо, было несколько. По сведениям «Тульских новостей», самую массовую мог спровоцировать водитель грузовика, который доставал из кювета легковушку. Серьёзные повреждения получил автобус, следовавший по маршруту Москва — Щекино.