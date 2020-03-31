Врач из гатчинской больницы не дождался результатов второго теста на коронавирус и вышел на работу. Отделение травматологии пришлось закрывать

Заведующий отделением травматологии в центральной районной больнице Гатчины оказался заражен COVID19. Об этом он узнал спустя две недели после отпуска и нескольких рабочих дней.



Как пишет 31 марта 47News, отделение травматологии оказалось закрыто накануне, сейчас в нем остаются только тяжелые пациенты, около десяти человек. Его продезинфицировали после того, как на десятый день возвращения из отпуска тест на COVID-19 у завотделения оказался положительным. Результаты первого тестирования заражения не выявили, и на несколько дней медик вместо положенного карантина отправился на работу.

