Врач из гатчинской больницы не дождался результатов второго теста на коронавирус и вышел на работу. Отделение травматологии пришлось закрывать
Заведующий отделением травматологии в центральной районной больнице Гатчины оказался заражен COVID19. Об этом он узнал спустя две недели после отпуска и нескольких рабочих дней.
Как пишет 31 марта 47News, отделение травматологии оказалось закрыто накануне, сейчас в нем остаются только тяжелые пациенты, около десяти человек. Его продезинфицировали после того, как на десятый день возвращения из отпуска тест на COVID-19 у завотделения оказался положительным. Результаты первого тестирования заражения не выявили, и на несколько дней медик вместо положенного карантина отправился на работу.
Напомним, ранее с подтвержденным диагнозом была госпитализирована инфекционист из Ставрополья. Она также успела побывать на работе после отпуска и может быть привлечена к уголовной ответственности. Аналогичная ситуация произошла в Челябинской области, медики вышли на работу после отпуска в Арабских Эмиратах, сейчас они стали пациентами с признаками ОРВИ.
Самым громким же случаем заболевания медицинских работников стал главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, который всего неделю назад жал руку Путину. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и самоизолировался в своем кабинете. Медик уповает на выработанный за месяц работы с коронавирусом иммунитет.