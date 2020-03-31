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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 14:31
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Пока СИЗО Москвы закрывают двери, в Петербурге адвокаты общаются с арестантами как в кино

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве. К арестованным теперь не пускают не только родственников, но и адвокатов. Все это в ведомстве, пресс-службу которого 31 марта цитирует «Интерфакс», назвали противоэпидемическими мероприятиями.

Помимо адвокатов, в новый стоп-лист попали также посылки и передачи.

По данным «Фонтанки», на 14 часов вторника изоляторы Петербурга и области впускали и выпускали защитников. Для безопасности из-за коронавируса адвокаты должны быть экипированы медицинской маской и перчатками. В свою очередь в СИЗО обезопасили арестантов от заразы извне, установив в комнатах для встречи с защитником стеклянные перегородки. Общение осуществляется с помощью переговорного аппарата. Столкнувшиеся с нововведением адвокаты назвали его «киношным».

В СИЗО Петербурга не исключают, что в ближайшее время им также придется перейти на более жёсткую изоляцию из-за коронавируса. Ранее, как и везде в России, петербургским арестантам ограничили право на долгосрочные свидания с родными.

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