Пока СИЗО Москвы закрывают двери, в Петербурге адвокаты общаются с арестантами как в кино

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве. К арестованным теперь не пускают не только родственников, но и адвокатов. Все это в ведомстве, пресс-службу которого 31 марта цитирует «Интерфакс», назвали противоэпидемическими мероприятиями.



Помимо адвокатов, в новый стоп-лист попали также посылки и передачи.



По данным «Фонтанки», на 14 часов вторника изоляторы Петербурга и области впускали и выпускали защитников. Для безопасности из-за коронавируса адвокаты должны быть экипированы медицинской маской и перчатками. В свою очередь в СИЗО обезопасили арестантов от заразы извне, установив в комнатах для встречи с защитником стеклянные перегородки. Общение осуществляется с помощью переговорного аппарата. Столкнувшиеся с нововведением адвокаты назвали его «киношным».

