Сидя в своих квартирах, петербуржцы смогут сегодня порадоваться солнышку. Немногим выходящим на улицу полезно знать, что там прохладно: рано утром минус 6 градусов, в пригородах местами до минус 9, а днём будет плюс 1-3.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер слабый, во второй половине дня умеренный. Атмосферное давление днём будет понижаться.

