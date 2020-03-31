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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 07:25
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Солнце порадует петербуржцев перед возвращением «зимы»

Закат солнца в Приморском районе 30 марта.&nbsp;
Закат солнца в Приморском районе 30 марта. Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Сидя в своих квартирах, петербуржцы смогут сегодня порадоваться солнышку. Немногим выходящим на улицу полезно знать, что там прохладно: рано утром минус 6 градусов, в пригородах местами до минус 9, а днём будет плюс 1-3.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер слабый, во второй половине дня умеренный. Атмосферное давление днём будет понижаться.

А вот завтра, 1 апреля, синоптики обещают нам ночью снег, местами метель, днём небольшой дождь, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного, атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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