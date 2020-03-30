За фейк о несуществующих больных коронавирусом жителя Татарстана оштрафовали на 30 тысяч. Наказывать собираются и за реальные побеги
Правоохранители занялись поимкой распространителей фейковых новостей о коронавирусе и нарушителей режима.
Житель Татарстана, который оставил комментарий в социальной сети под одним из постов в новостной ленте и сообщил о восьми заражённых, поплатился 30 тысячами рублей. При разговоре с полицией, он сразу признал, что информацию выдумал и выбрал тактику извинений.
О том, что в отношении 20-летнего мужчины из Татарстана составлен протокол об административном нарушении 30 марта сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики. Ответить на вопрос, зачем он придумал факты о заболевших, молодой человек сказать ничего не смог.
МВД по республике Татарстан
Отвечать придётся и нарушителям режима самоизоляции. Первое уголовное дело, по данным местных СМИ, могут возбудить в Брянске. В городе из-под карантина сбежали четверо человек. Наказание за нарушение «санитарно-эпидемиологических правил» варьируется от штрафа до года лишения свободы. О том, что мера наказания станет ясна после окончания проверки, в понедельник заявили представители местного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Отметим, что в Петербурге за угрозу массового заражения населения уже готовятся к возбуждению три уголовных дела.