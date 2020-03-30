Правоохранители занялись поимкой распространителей фейковых новостей о коронавирусе и нарушителей режима.



Житель Татарстана, который оставил комментарий в социальной сети под одним из постов в новостной ленте и сообщил о восьми заражённых, поплатился 30 тысячами рублей. При разговоре с полицией, он сразу признал, что информацию выдумал и выбрал тактику извинений.

О том, что в отношении 20-летнего мужчины из Татарстана составлен протокол об административном нарушении 30 марта сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики. Ответить на вопрос, зачем он придумал факты о заболевших, молодой человек сказать ничего не смог.