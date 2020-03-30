«Сегодня делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей <...> Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам выиграть время. Сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели», — заявил 30 марта Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Путин об эпидемии коронавируса: Подготовка должна быть проведена во всех регионах с учетом всех просчитанных вариантов развития с учетом опыта других стран. Нужно принимать все необходимые меры, даже если они людям непосвященным кажутся для России сегодня несколько избыточным pic.twitter.com/gxiAXquRJ1

По его словам, в борьбе с эпидемией важны действия региональных и федеральных властей «в одной логике и на опережение». Он призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, так как «береженого Бог бережёт». Глава государства заявил, что необходимо регистрировать новые тест-системы для определения COVID-2019 и развернуть в субъектах РФ центры для выявления коронавируса. Также президент считает целесообразным привлекать студентов медицинских вузов для борьбы с эпидемией и обучать врачей работать с ИВЛ. Путин призвал особое внимание уделить информированию населения о принимаемых мерах, что станет ответом на фейковые новости. Он уверен, что меры самоизоляции, которые приняты в Москве, «оправданны и необходимы», а нарушение карантина он охарактеризовал как «преступную халатность». Путин заверил, что регионы получат поддержку, а по товарам жизненной необходимости создан резерв.

