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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 16:14
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«Береженого Бог бережет». Путин заявил, что власти не должны бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

Президент России подчеркнул важность слаженной работы властей для борьбы с распространением COVID-2019.

«Сегодня делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей <...> Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам выиграть время. Сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели», — заявил 30 марта Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в борьбе с эпидемией важны действия региональных и федеральных властей «в одной логике и на опережение». Он призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, так как «береженого Бог бережёт». Глава государства заявил, что необходимо регистрировать новые тест-системы для определения COVID-2019 и развернуть в субъектах РФ центры для выявления коронавируса. Также президент считает целесообразным привлекать студентов медицинских вузов для борьбы с эпидемией и обучать врачей работать с ИВЛ. Путин призвал особое внимание уделить информированию населения о принимаемых мерах, что станет ответом на фейковые новости. Он уверен, что меры самоизоляции, которые приняты в Москве, «оправданны и необходимы», а нарушение карантина он охарактеризовал как «преступную халатность». Путин заверил, что регионы получат поддержку, а по товарам жизненной необходимости создан резерв.

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Комментарии (27)

Андрей Забелин
Так что же президент боится вводить ЧС? И перекладывает ответственность на регионалов
OldObyvatel
Даешь каждому по дюпоновскому прикиду жовто-блакитного цвета для работы в агрессивной среде с давлением до 2 бар!
Вот тогда и ужесточайте.
efela
"Власти не должны бояться избыточных мер" - но они бояться, т.к. это влечет за собой ответственность, которую никто из них не хочет брать на себя.
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