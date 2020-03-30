Московская полиция подготовила памятку по патрулированию улиц в период карантина. Проследят даже на кладбищах

Согласно памятке, стражи порядка должны проследить, чтобы москвичи не разгуливали по дворам, возле поликлиник, детсадов и школ, по детским и спортивным площадкам, стадионам, скверам, паркам и набережным. У столичных жителей также не получится скрыться от правоохранителей в зонах ожидания на автомойках и автостоянках, на смотровых площадках и даже на кладбищах. За этими территориями тоже будет выставлено наблюдение.

Московская полиция подготовила для сотрудников памятку по патрулированию городских улиц в период жесткого карантина. Содержание документа приводит 30 марта издание «Коммерсант».

Кроме того, памятка для полицейских содержит список мер, которые они должны применять по отношению к нарушителям режима изоляции.



Так, при обнаружении группы лиц сотрудник правоохранительных органов должен проинформировать их об указе мэра, согласно которому все москвичи должны соблюдать домашний карантин.



Затем он обязан выяснить причину выхода горожан на улицу и, если она не входит в утвержденный властями список, составить протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль). За это предусмотрен штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей.



Если же человек отказывается предоставлять паспорт для установления личности, то полицейский имеет право задержать его и доставить в отделение для дальнейших разбирательств.



Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ужесточить административное наказание для нарушивших карантина, увеличив размер штрафа. Соответствующие поправки внесли в КоАП.

