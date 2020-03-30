Правительство РФ ужесточило наказание за несоблюдение карантина. Штрафы увеличили больше чем в десять раз

На фоне появления информации о первых нарушителях коронавирусного карантина российское правительство решило ужесточить наказание за несоблюдение предписаний властей. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию «России 24».



Как пишет агентство, с подобным предложением в рамках специального совещания с вице-премьерами выступил глава кабмина Михаил Мишустин. Соответствующие поправки одобрены и внесены в Кодекс об административных нарушениях (КоАП).



Теперь, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если это должностное лицо, то он составит от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо — от 200 до 500 тысяч рублей.

