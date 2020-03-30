Принц Чарльз прервал самоизоляцию после положительного теста на коронавирус
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, у которого диагностировали коронавирус, больше не ограничен в передвижениях. Две недели в режиме самоизоляции принц Чарльз не выдержал.
Как сообщает BBC 30 марта, принц лечился от коронавирусной инфекции в замке Балморал на севере Шотландии. После семи дней уединения его врач разрешил вернуться в общество.
Представитель дворца отметил, что 71-летний наследник престола «пребывает в добром здравии» и следует всем рекомендациям медиков и действующим в стране ограничениям.
Принц Чарльз получил положительный результат на коронавирус 23 марта, симптомы у него проявились в лёгкой форме. У его супруги герцогини Корнуольской Камиллы инфекцию не нашли, ожидается, что её изоляция продлится до конца недели.
Как пишет британская пресса, накануне стало известно, что COVID-2019 нашли у одного из лакеев королевы. В Букингемском дворце успокаивают, что 93-летняя Елизавета II чувствует себя хорошо и принимает все меры предосторожности.
В режиме самоизоляции британским правительством продолжает руководить премьер Борис Джонсон. Коронавирус у него выявили на прошлой неделе. Болезнь проходит с легкими симптомами.
К 30 марта в Великобритании больше 19,6 тысячи заболевших, 1230 человек скончались.
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