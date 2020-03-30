Принц Чарльз прервал самоизоляцию после положительного теста на коронавирус

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, у которого диагностировали коронавирус, больше не ограничен в передвижениях. Две недели в режиме самоизоляции принц Чарльз не выдержал.



Как сообщает BBC 30 марта, принц лечился от коронавирусной инфекции в замке Балморал на севере Шотландии. После семи дней уединения его врач разрешил вернуться в общество.



Представитель дворца отметил, что 71-летний наследник престола «пребывает в добром здравии» и следует всем рекомендациям медиков и действующим в стране ограничениям.

