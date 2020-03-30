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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 14:44
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Что носить, чтобы не заболеть. «Ростех» показал противовирусный костюм

Госкорпорация «Ростех» создала комбинезон, который обещает стать трендом сезона. Он лёгкий, практичный, эластичный и идеально сочетается с перчатками и респиратором.

Как сообщается на сайте корпорации 30 марта, новый универсальный изолирующий комбинезон вобрал в себя все предыдущие наработки в области биологической защиты. Он сделан из дублирующего плёночного материала, весит полкило и может быть дополнен другими средствами индивидуальной защиты — например, респираторами и перчатками. Голову закрывает капюшон.

Фото: Ростех

Костюм отличается повышенной прочностью и износостойкостью: при растягивании не рвётся, не истирается при длительной носке. Но главное, как обещают специалисты, он гарантированно защищает не только от опасной химии, но и от биологических агентов вроде бактерий, вирусов, грибков и спор.

Комбинезон прошёл лабораторные испытания. «Ростех» уже собирает профиль заказов, опытным производством занимается дочерняя корпорация «Росхимзащита».

«Прежде всего костюм предназначен для защиты медиков. Использовать его могут другие лица, контактирующие с большим числом людей из-за специфики деятельности и наиболее подверженные риску заболевания. <...> Интерес есть в том числе со стороны предприятий промышленности, которые заботятся о здоровье сотрудников», — обозначил целевую аудиторию исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

По последним данным, число заболевших коронавирусом выросло до 1836 человек. Большинство из них приходится на Москву. В Петербурге 51 пациент с подтверждённым диагнозом и два летальных исхода. Всего по стране 11 смертельных случаев. «Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и Петербурге.

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Комментарии (12)

OldObyvatel
Ха-ха-ха! На известном китайском интернет-ресурсе комплект: защитные очки +респиратор со сменными фильтрами для работы в агрессивной среде стоит 644 рубля, доставка бесплатная, получение на кассе Пятерочки.
Хоть бы не позорились, придурки, со своими "аналоговнет".
путин в дюпоновском прикиде дурака валял, хотел, видимо, конкуренцию Асисяю составить, и эти туда же.
dragvs
Страна, которая не может произвести мед. маски и прочие более примитивные защитные средства в достаточном количестве.
Snaky
Афигеть. Каспер с китайской маской скрестили.
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