Пассажиры петербургского метро, проходящие через станцию «Беговая», перестанут чувствовать себя как на стройплощадке: полиэтилен и голые стены закрыты СМЛ-панелями. Об этом 30 марта «Фонтанке» рассказали в «Метрострое».



«Завершились отделочные работы в пешеходном переходе в вестибюле №2. Метростроители приступили к демонтажу плитки на «пешеходнике» (переход. — Прим. ред.) в вестибюле №1», — рассказали в компании. С оставшимся неотделанным пространством «Метрострой» закончит в течение месяца. Именно столько потребовалось строителю подземки, чтобы восстановить вестибюль №1.

