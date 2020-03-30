«Постапокалипсис» на станции «Беговая» закончился наполовину. «Метрострой» восстановил один из переходов, но полюбоваться смогли лишь единицы
Пассажиры петербургского метро, проходящие через станцию «Беговая», перестанут чувствовать себя как на стройплощадке: полиэтилен и голые стены закрыты СМЛ-панелями. Об этом 30 марта «Фонтанке» рассказали в «Метрострое».
«Завершились отделочные работы в пешеходном переходе в вестибюле №2. Метростроители приступили к демонтажу плитки на «пешеходнике» (переход. — Прим. ред.) в вестибюле №1», — рассказали в компании. С оставшимся неотделанным пространством «Метрострой» закончит в течение месяца. Именно столько потребовалось строителю подземки, чтобы восстановить вестибюль №1.
Напомним, за доведение «Беговой» до приличного состояния компания взялась в конце февраля. В компании обещали справиться за 2,5 месяца. Плитка на «Беговой» и «Новокрестовской» начала отваливаться вскоре после их открытия, а всего ГУП «Петербургский метрополитен» насчитало более тысячи дефектов на новых станциях зеленой линии. КРТИ настаивал, чтобы «Метрострой» исправил недочеты по гарантии. В начале 2019 года «Петербургский метрополитен» подал иск к дирекции транспортного строительства. Таким образом государственное предприятие пыталось «понудить» казенное учреждение к более ускоренному режиму устранения замечаний. Дирекция, в свою очередь, обменивалась исками с самим «Метростроем» по поводу невыполненных — или неоплаченных — работ на Невско-Василеостровской линии.
В конце декабря предприятие возглавил бывший глава КРТИ Сергей Харлашкин, а уже через месяц стало известно, что стороны готовы https://www.fontanka.ru/2020/01/21/129/ заключить мировое соглашение.