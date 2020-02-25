Вестибюли новых станций зеленой линии метро будут периодически закрывать для восстановления плитки
Входы и выходы на станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге будут поочередно закрываться в промежуток с 22:00 и вплоть до окончания работы станций. Причина — архитектурная отделка и устранение водопроявлений, сообщает 25 февраля ГУП «Петербургский метрополитен».
«В дни проведения массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» на станциях «Беговая» и «Новокрестовская» будут работать оба вестибюля. Просим учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршрут поездок», — говорится в объявлении госпредприятия.
Ранее «Фонтанка» писала, что создавший станции «Метрострой» приступит к восстановлению отделки на «Беговой». В компании обещали справиться за 2,5 месяца. Плитка на «Беговой» и «Новокрестовской» начала отваливаться вскоре после их открытия, а всего ГУП «Петербургский метрополитен» насчитало более тысячи дефектов на новых станциях зеленой линии. КРТИ настаивал, чтобы «Метрострой» исправил недочеты по гарантии. В начале 2019 года «Петербургский метрополитен» подал иск к дирекции транспортного строительства. Таким образом государственное предприятие пыталось «понудить» казенное учреждение к более ускоренному режиму устранения замечаний. Дирекция, в свою очередь, обменивалась исками с самим «Метростроем» по поводу невыполненных — или неоплаченных — работ на Невско-Василеостровской линии.
В конце декабря предприятие возглавил бывший глава КРТИ Сергей Харлашкин, а уже через месяц стало известно, что стороны готовы заключить мировое соглашение.