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25.02.2020 14:22
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Вестибюли новых станций зеленой линии метро будут периодически закрывать для восстановления плитки

Входы и выходы на станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге будут поочередно закрываться в промежуток с 22:00 и вплоть до окончания работы станций. Причина — архитектурная отделка и устранение водопроявлений, сообщает 25 февраля ГУП «Петербургский метрополитен».

«В дни проведения массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» на станциях «Беговая» и «Новокрестовская» будут работать оба вестибюля. Просим учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршрут поездок», — говорится в объявлении госпредприятия.

Ранее «Фонтанка» писала, что создавший станции «Метрострой» приступит к восстановлению отделки на «Беговой». В компании обещали справиться за 2,5 месяца. Плитка на «Беговой» и «Новокрестовской» начала отваливаться вскоре после их открытия, а всего ГУП «Петербургский метрополитен» насчитало более тысячи дефектов на новых станциях зеленой линии. КРТИ настаивал, чтобы «Метрострой» исправил недочеты по гарантии. В начале 2019 года «Петербургский метрополитен» подал иск к дирекции транспортного строительства. Таким образом государственное предприятие пыталось «понудить» казенное учреждение к более ускоренному режиму устранения замечаний. Дирекция, в свою очередь, обменивалась исками с самим «Метростроем» по поводу невыполненных — или неоплаченных — работ на Невско-Василеостровской линии. 

В конце декабря предприятие возглавил бывший глава КРТИ Сергей Харлашкин, а уже через месяц стало известно, что стороны готовы заключить мировое соглашение.

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Комментарии (2)

dragvs
Лет 10 назад Россия еще считалась развивающейся страной. Но менеджеры у нас эффективные...
SERGEY111
Какой интересный термин придумали для прикрытия показухи , лакейства и бешеной строительной гонки по указке сверху к какой то дате - водопроявления .
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