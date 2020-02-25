Вестибюли новых станций зеленой линии метро будут периодически закрывать для восстановления плитки

Входы и выходы на станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге будут поочередно закрываться в промежуток с 22:00 и вплоть до окончания работы станций. Причина — архитектурная отделка и устранение водопроявлений, сообщает 25 февраля ГУП «Петербургский метрополитен».



«В дни проведения массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» на станциях «Беговая» и «Новокрестовская» будут работать оба вестибюля. Просим учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршрут поездок», — говорится в объявлении госпредприятия.