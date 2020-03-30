О пожаре на пересечении улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов рассказали в соцсетях, опубликовав фотографии клубов чёрного дыма над стройплощадкой. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что на втором этаже строящегося здания на Тамбасова, 9, вспыхнул облицовочный материал, огонь распространился на 30 квадратных метров.



Через полчаса после полудня пожар локализовали, ещё через десять минут открытое горение ликвидировали. Помимо рабочих, ближе всего к эпицентру оказался 84-й отдел полиции, который подпирает стройка ЖК «Аист».

