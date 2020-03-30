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30.03.2020 13:09
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На Тамбасова чёрным дымом заволокло отдел полиции. Подвела соседняя стройка

Облицовка недостроенного здания загорелась в Красносельском районе Петербурга днём 30 марта. Дышать гарью пришлось полицейским.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

О пожаре на пересечении улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов рассказали в соцсетях, опубликовав фотографии клубов чёрного дыма над стройплощадкой. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что на втором этаже строящегося здания на Тамбасова, 9, вспыхнул облицовочный материал, огонь распространился на 30 квадратных метров.

Через полчаса после полудня пожар локализовали, ещё через десять минут открытое горение ликвидировали. Помимо рабочих, ближе всего к эпицентру оказался 84-й отдел полиции, который подпирает стройка ЖК «Аист».

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Комментарии (1)

Snaky
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