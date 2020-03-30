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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 12:58
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В Хельсинки за борьбу с коронавирусом взялись кузнецы

Одна из самых узнаваемых скульптурных композиций Хельсинки актуализирована на фоне пандемии COVID-19.

Три кузнеца в центре финской столицы (на углу улиц Маннергейма и Алексантеринкату) наконец-то приоделись — на лицах нагих мужчин 30 марта появились медицинские маски. На наковальне, под ударами молотов, оказался коронавирус.

На гранитном основании работы Феликса Нюлунда неизвестные создатели нового смысла повесили лозунг: Stay Safe («Оставайся в безопасности»).

Напомним, что в Финляндии введён режим ЧС, столичный регион Уусимаа изолирован до 19 апреля. Из-за системы пропусков, как передаёт Yle, утром 30 марта на границе региона даже образовались многокилометровые пробки на въезд в регион.

Как сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на Национальный институт здравоохранения, по данным на 30 марта, в стране зарегистрировано 1313 заразившихся COVID-19, из них 843 — в Хельсинки и Уусимаа, однако реальное число инфицированных гораздо выше, поскольку анализы берут только у пациентов с тяжёлыми симптомами. Умерли от коронавируса в стране 11 человек.

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