Одна из самых узнаваемых скульптурных композиций Хельсинки актуализирована на фоне пандемии COVID-19.
Три кузнеца в центре финской столицы (на углу улиц Маннергейма и Алексантеринкату) наконец-то приоделись — на лицах нагих мужчин 30 марта появились медицинские маски. На наковальне, под ударами молотов, оказался коронавирус.
На гранитном основании работы Феликса Нюлунда неизвестные создатели нового смысла повесили лозунг: Stay Safe («Оставайся в безопасности»).
Напомним, что в Финляндии введён режим ЧС, столичный регион Уусимаа изолирован до 19 апреля. Из-за системы пропусков, как передаёт Yle, утром 30 марта на границе региона даже образовались многокилометровые пробки на въезд в регион.
Как сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на Национальный институт здравоохранения, по данным на 30 марта, в стране зарегистрировано 1313 заразившихся COVID-19, из них 843 — в Хельсинки и Уусимаа, однако реальное число инфицированных гораздо выше, поскольку анализы берут только у пациентов с тяжёлыми симптомами. Умерли от коронавируса в стране 11 человек.