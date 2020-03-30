В Невском районе молодой петербуржец напал на таксиста. Деньги его не интересовали

Успевший прорваться через захлопнувшуюся границу гражданин Белоруссии познакомился с петербургским гостеприимством. Вместо платы за работу его избили, прельстившись отнюдь не сокровищем.



Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, неприятности настигли 62-летнего гостя из братского государства накануне около половины шестого утра. В Петербург он приехал в начале марта, устроился таксистом, воскресным утром как раз подобрал пассажира, но общий язык найти не удалось.



На пересечении Дальневосточного проспекта и Зольной спор перешёл в телесную плоскость. Более юный сцепился с водителем и после нескольких ударов завладел чужим Xiaomi за 10 тысяч. Насладиться победой не дал наряд патрульно-постовой службы.

