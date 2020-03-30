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30.03.2020 09:38
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Роспотребнадзор выдал инструкцию, как правильно использовать многоразовые маски

Роспотребнадзор обратил внимание на продающиеся в Интернете многоразовые маски из тканых материалов и объяснил, как правильно использовать такие изделия. Разъяснения опубликованы на официальном сайте 30 марта.

«Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел, поскольку маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними.

Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

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Комментарии (1)

Dim22
Масок нет , вот и доказательств нет.
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