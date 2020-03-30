В США ожидают пик смертности от коронавируса в течение двух недель

Действия американских властей позволили предотвратить большое число жертв коронавируса. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп. Он отметил, что если бы Белый дом не принимал никакие меры, то погибли бы более 2 млн американцев.



«Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тыс. человек, это значит мы хорошо поработали», — цитирует Трампа 30 марта РБК.



Он также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля. По словам Трампа, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.

