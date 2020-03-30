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30.03.2020 08:00
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В США ожидают пик смертности от коронавируса в течение двух недель

Действия американских властей позволили предотвратить большое число жертв коронавируса. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп. Он отметил, что если бы Белый дом не принимал никакие меры, то погибли бы более 2 млн американцев.

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тыс. человек, это значит мы хорошо поработали», — цитирует Трампа 30 марта РБК.

Он также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля. По словам Трампа, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. США занимают первую строчку в списке стран по числу заразившихся коронавирусом граждан. Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в стране заразились вирусом более142 тыс. человек. Свыше 2 тыс. человек умерли. По всему миру число зараженных вирусом превысило 721 тыс. человек.

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Комментарии (1)

nuga
А рейсы самолетов продолжаются туда,а здоровых москвичей запирают,вместо того,чтобы запереть авиасообщение.
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