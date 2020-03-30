У врачей петербургской частной скорой заканчиваются маски, респираторы и дезинфекторы. Где взять еще, они не знают

Директор коммерческой скорой «Корис» Лев Авербах обратился к пользователям с призывом устроить флэшмоб и защитить врачей. У них закончились средства индивидуальной защиты и негде взять новые.



Пост на странице Льва Авербаха появился вечером 29 марта. Он заявил, что не может обеспечить медиков из его бригад скорой помощи одноразовыми масками, респираторами, очками, одноразовыми защитными костюмами.



«Если мы потеряем врачей, погибнет ещё большее количество пациентов», - прогнозирует Авербах. По его словам, раньше они покупали маски по 70 копеек, теперь же последнюю партию удалось найти за 28 рублей «и их нет». «Перед выходными привезли 100 масок. Это нам на 2-3 дня. Купить можно по 60 руб., а нам по телевизору говорили - маски не подорожают. Одноразовые защитные костюмы по 300 руб., заказ принимают на июнь месяц. Респираторов нет в принципе», - описывает ситуацию врач.