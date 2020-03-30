У врачей петербургской частной скорой заканчиваются маски, респираторы и дезинфекторы. Где взять еще, они не знают
Директор коммерческой скорой «Корис» Лев Авербах обратился к пользователям с призывом устроить флэшмоб и защитить врачей. У них закончились средства индивидуальной защиты и негде взять новые.
Пост на странице Льва Авербаха появился вечером 29 марта. Он заявил, что не может обеспечить медиков из его бригад скорой помощи одноразовыми масками, респираторами, очками, одноразовыми защитными костюмами.
«Если мы потеряем врачей, погибнет ещё большее количество пациентов», - прогнозирует Авербах. По его словам, раньше они покупали маски по 70 копеек, теперь же последнюю партию удалось найти за 28 рублей «и их нет». «Перед выходными привезли 100 масок. Это нам на 2-3 дня. Купить можно по 60 руб., а нам по телевизору говорили - маски не подорожают. Одноразовые защитные костюмы по 300 руб., заказ принимают на июнь месяц. Респираторов нет в принципе», - описывает ситуацию врач.
Довольствоваться остается малым - пока у бригад есть бахилы и перчатки, дезинфекционных растворов немного, «запас на пару недель», но официально, утверждает Авербах, его тоже нигде не купить. «Продают неизвестные производители, неизвестно что».
«У нас есть стратегический (неприкосновенный) запас всего, только для выезда к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Есть несколько противочумных костюмов, но их одевать и снимать надо около часа, а потом обрабатывать в больнице Боткина вместе с автомобилем, - описывает директор «Корис».
Он призвал пользователей к сбору подписей или запуску флэшмоба, потому что если «начнут болеть врачи, другие откажутся без защиты выезжать к пациентам». «Подумайте что будет. Нужен Всероссийский флешмоб или сбор подписей, если успеют собрать: «Защити врача». С этого и только с этого нужно начать борьбу с эпидемией. Но может быть мы уже опоздали…», - предполагает Авербах.
Ранее о проблемах со средствами защиты «Фонтанке» рассказали родственники и сотрудники городской больницы №2, которую переоборудовали в инфекционную. В комитете по здравоохранению нехватку масок, халатов и перчаток опровергли.
"Корис" работает в городе 21 год. На сайте частной клиники указана стоимость 1 часа работы выездной бригады - от 8100 до 8900 рублей. Выезд врача на дом - 4 тысячи рублей. Там же указано, что услугами клиники за 19 лет стали 700 тысяч пациентов.