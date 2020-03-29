В Неве завелись поганки. Маленькие и очень редкие

Дом возле ледокола «Красин» нашла себе Малая Поганка. Эти птицы редко встречаются в Ленобласти и почти никогда - в Петербурге.
Передвижения небольшой водоплавающей птицы в Неве возле ледокола у Васильевского острова заснял биолог Павел Глазков. Ролик он выложил в своей канале на YouTube 29 марта. По его словам, птица занесена в Красную книгу Ленинградской области, а в списке животных Петербурга ее нет вообще.
Поганки в наших широтах бывают трех видов - большая (другое ее название чомга), красношейная и малая. Последняя - единственная из всех, у кого нет на голове перьев в виде раздвоенного хохолка.
Поганки питаются рыбой и, вероятно, именно поэтому получили такое название - их мясо пахнет рыбьем жиром и в пищу не особо пригодно.