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29.03.2020 23:27
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В Неве завелись поганки. Маленькие и очень редкие

Дом возле ледокола «Красин» нашла себе Малая Поганка. Эти птицы редко встречаются в Ленобласти и почти никогда - в Петербурге.

Передвижения небольшой водоплавающей птицы в Неве возле ледокола у Васильевского острова заснял биолог Павел Глазков. Ролик он выложил в своей канале на YouTube 29 марта. По его словам, птица занесена в Красную книгу Ленинградской области, а в списке животных Петербурга ее нет вообще.

Поганки в наших широтах бывают трех видов - большая (другое ее название чомга), красношейная и малая. Последняя - единственная из всех, у кого нет на голове перьев в виде раздвоенного хохолка.

Поганки питаются рыбой и, вероятно, именно поэтому получили такое название - их мясо пахнет рыбьем жиром и в пищу не особо пригодно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Юрий Завертяев
Нормально рассказывает, с выражением. Так и надо рассказывать, а не монотонно под нос бубнить.
hal9000
Рассказывает так как будто для детей..это рубрика для первоклашек..
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