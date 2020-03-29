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29.03.2020 21:58
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Областной епископ дал надежду верующим с воздуха

Вертолет, в котором находился епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, икона Коневской Божьей матери и мощи святого Арсения Коневского, пролетел над Ленинградской областью 29 марта. Народ на спокойствие благословляли не опускаясь на землю.

О крестном ходе с воздуха пишет 47News. Икона Коневской Божьей матери и мощи святого Арсения Коневского до сегодняшнего дня находились в Свято-Преображенском соборе Выборга. Два дня назад там их встречали около двух сотен верующих из Ленобласти.

Молитвенный облет предполагал посадки в Приозерске и Всеволожске, но, якобы, не позволила ветреная погода. Вероятно, планы мог изменить и патриарх, который велел верующим в условиях пандемии молиться дома. Хотя, например, спикер Законодательного собрания Петербурга в Исаакиевский собор 29 марта пришел.

«Для укрепления, утешения народа они (святыни - ред.) пребывали три дня в кафедральном соборе. В том несчастье, которое постигло всю Землю, люди возносили перед ними сердечную молитву. А молитва к Божией Матери всегда имеет ответ. Мы верим, что он скоро последует. И сейчас мы отправляемся в воздушный крестный ход..., чтобы благословить народ на спокойствие и процветание, на исцеление от болезней и завершение эпидемии. Самое главное - не бояться, а верить в бога», - сказал епископ Игнатий и взмыл в небо на вертолете.

Крестный пролет закончился на Коневце, где и хранятся святыни.

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
что мелочиться.. даёшь 80 дней вокруг света...
WuhanRockCafe
А почему святой водой не окропили Ленобласть, как это сделали в Минске?
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