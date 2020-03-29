Областной епископ дал надежду верующим с воздуха

Вертолет, в котором находился епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, икона Коневской Божьей матери и мощи святого Арсения Коневского, пролетел над Ленинградской областью 29 марта. Народ на спокойствие благословляли не опускаясь на землю.



О крестном ходе с воздуха пишет 47News. Икона Коневской Божьей матери и мощи святого Арсения Коневского до сегодняшнего дня находились в Свято-Преображенском соборе Выборга. Два дня назад там их встречали около двух сотен верующих из Ленобласти.



Молитвенный облет предполагал посадки в Приозерске и Всеволожске, но, якобы, не позволила ветреная погода. Вероятно, планы мог изменить и патриарх, который велел верующим в условиях пандемии молиться дома. Хотя, например, спикер Законодательного собрания Петербурга в Исаакиевский собор 29 марта пришел.

