FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
28.03.2020 18:21
1
Печать

На возвращение россиян домой выделено 1,5 млрд. Распределять их среди авиакомпаний будет Росавиация

Из резервного фонда российского правительства полтора млрд рублей выделят на поддержание авиакомпаний, которые вывозят из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой туристов. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном 28 марта.

Деньги получит и распределит между перевозчиками Росавиация. Помогать будут не только тем, кто возвращает россиян, но и компаниям, которые обеспечивают транзитные перевозки через Москву граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Отчитаться о том, на что были потрачены деньги, Росавиации предстоит с феврале 2021 года.

28 марта стало известно, что Россия закрывает все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. За сутки в стране от коронавируса умерли три человека, один из них — в Петербурге. Столько же человек за день скончались в Китае.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260755341
🔞Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ ht tp://traxo.ru
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний