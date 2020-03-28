На возвращение россиян домой выделено 1,5 млрд. Распределять их среди авиакомпаний будет Росавиация

Из резервного фонда российского правительства полтора млрд рублей выделят на поддержание авиакомпаний, которые вывозят из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой туристов. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном 28 марта.



Деньги получит и распределит между перевозчиками Росавиация. Помогать будут не только тем, кто возвращает россиян, но и компаниям, которые обеспечивают транзитные перевозки через Москву граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Отчитаться о том, на что были потрачены деньги, Росавиации предстоит с феврале 2021 года.

