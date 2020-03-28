«Через 2 дня день рождения, хочет устроить тусовку». Губернатор Петербурга рассказал о беглеце из пансионата «Заря»

Александр Беглов сообщил о «тусовщиках», которые могут заразить друзей коронавирусом. Одного из них уже ищут.



«Вот у нас из Репино сбежал один, который приехал из-за границы, молодой парень. Ну что тут скажешь? — поделился Беглов с журналистами 28 марта. — А у него через 2 дня день рождения. Ну, наверное, хочет где-то устроить какую-то тусовку. Вот у нас тоже одна женщина приехала на тусовку, в результате 15 человек заразила. Каждый из нас потенциально может навредить своему родному, близкому, товарищу, семье, детям. Как достучаться до этого? Я вас прошу — достучитесь!» При этом Беглов заявил, что благодарен пожилому поколению, потому что среди них он находит понимание.

