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28.03.2020 14:46
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«Через 2 дня день рождения, хочет устроить тусовку». Губернатор Петербурга рассказал о беглеце из пансионата «Заря»

Александр Беглов сообщил о «тусовщиках», которые могут заразить друзей коронавирусом. Одного из них уже ищут.

«Вот у нас из Репино сбежал один, который приехал из-за границы, молодой парень. Ну что тут скажешь? — поделился Беглов с журналистами 28 марта. — А у него через 2 дня день рождения. Ну, наверное, хочет где-то устроить какую-то тусовку. Вот у нас тоже одна женщина приехала на тусовку, в результате 15 человек заразила. Каждый из нас потенциально может навредить своему родному, близкому, товарищу, семье, детям. Как достучаться до этого? Я вас прошу — достучитесь!» При этом Беглов заявил, что благодарен пожилому поколению, потому что среди них он находит понимание.

В пресс-службе губернатора «Фонтанке» объяснили слова Беглова про 15 зараженных, уточнив, что речь не про Петербург, а «у нас» это фигура речи.

Ранее стало известно, что из пансионата «Заря» в Репино, переоборудованного под карантин, сбежал постоялец, вернувшийся из Швейцарии. Кроме того, режим самоизоляции нарушила петербурженка Лариса, ее ищет полиция.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Djnyana
Губернатор.. очеловечивается?! О_О)
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