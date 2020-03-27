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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 22:43
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Лидер Rammstein Линдеманн сдал отрицательный тест на коронавирус

Подозрения на коронавирус у лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна не подтвердились. Об этом 27 марта вечером сообщается в официальном Facebook группы.

Там уточняется, что Линдеманна госпитализировали накануне вечером, одну ночь он провел в отделении интенсивной терапии. Сейчас музыканта уже переводят в другое отделение, поскольку он почувствовал себя лучше, а тест на коронавирус оказался отрицательным. Напомним, о том, что тест был якобы положительным, ранее писало издание Bild.

Напомним, 15 марта Линдеманн выступал в Москве с сольным проектом. Группа Lindemann дала за день два концерта с перерывом в несколько часов.

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