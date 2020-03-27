FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 14:38
0
Печать

Bild: Коронавирус добрался до лидера Rammstein Тилля Линдеманна

57-летний Тилль Линдеманн госпитализирован в Германии. Как 27 марта сообщает Bild, в больницу солист группы Rammstein попал из-за коронавирусной инфекции.

Линдеманн находится в отделении интенсивной терапии одного из берлинских медучреждений. Тест на Covid-19 дал положительный результат.

По данным издания, музыкант госпитализировали после возвращения в Германию, к врачам он попал с повышенной температурой, но отмечается, что угрозы для жизни нет.

15 марта Линдеманн выступал в Москве с сольным проектом. Группа Lindemann дала за день два концерт с перерывом в несколько часов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний