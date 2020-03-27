Bild: Коронавирус добрался до лидера Rammstein Тилля Линдеманна
57-летний Тилль Линдеманн госпитализирован в Германии. Как 27 марта сообщает Bild, в больницу солист группы Rammstein попал из-за коронавирусной инфекции.
Линдеманн находится в отделении интенсивной терапии одного из берлинских медучреждений. Тест на Covid-19 дал положительный результат.
По данным издания, музыкант госпитализировали после возвращения в Германию, к врачам он попал с повышенной температурой, но отмечается, что угрозы для жизни нет.
15 марта Линдеманн выступал в Москве с сольным проектом. Группа Lindemann дала за день два концерт с перерывом в несколько часов.