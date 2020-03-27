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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 21:12
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«Это не внеочередной праздник». Собянин призвал москвичей провести президентские каникулы дома

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей оставаться дома во время президентских каникул с 28 марта по 5 апреля. Об этом вечером 27 марта сообщается на официальном сайте градоначальника .

«Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии — если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило. Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче. Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи», — говорится в сообщении Собянина.

Сегодня в Москве умерла четвертая пациентка с коронавирусом. У 56-летней женщины осталось одно лёгкое после перенесённого онкологического заболевания, у неё диагностировали левостороннюю пневмонию. По последним данным, в Москве выявлены 546 случаев заражения коронавирусом.

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Комментарии (1)

nuga
Вот пусть сотрудники администрации Кремля сидят дома и ВВП,они то бегают на вечеринки с Лещенко заразным. Солнце и свежий воздух убивает вирусы и укрепляет иммунитет,невежда мэр! Кто ты такой? Вирусолог? Нет,не в теме,чтобы давать советы абсурда. Следите за своей элитой,которая вирус чемоданами из Куршевеля завезла в Москву.
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