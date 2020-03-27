«Это не внеочередной праздник». Собянин призвал москвичей провести президентские каникулы дома

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей оставаться дома во время президентских каникул с 28 марта по 5 апреля. Об этом вечером 27 марта сообщается на официальном сайте градоначальника .



«Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии — если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило. Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче. Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи», — говорится в сообщении Собянина.

