Смольный утвердил план содействия избиркомам в подготовке голосования по Конституции

В постановлении прописан состав координационной группы по оказанию содействия избирательным комиссиям. Ее возглавил губернатор Александр Беглов, его профильные заместители — вице-губернаторы Ирина Потехина и Николай Бондаренко, а также ряд членов городского правительства, главы районов, начальник ГУ МВД Роман Плугин и глава управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях.

Смольный утвердил план содействия избирательным комиссиям по подготовке в общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Чиновники будут проводить встречи с населением, работать с молодежью и ветеранами, а также информировать горожан. Соответствующий документ 27 марта опубликовали на официальном портале правительства Петербурга.

Заместители главы города отвечают за информирование жителей о подготовке всероссийского голосования. Администрации районов — за проведение встреч с населением. Исполнительные органы будут встречаться с руководителями ветеранских общественных организаций, а комитет по молодежной политике — взаимодействовать с профильными организациями.

Не позднее чем за четыре дня до даты голосования чиновники должны начать проводить разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию, в том числе через средства массовой информации. Также будет задействована наружная реклама. Между тем в Петербурге уже появилась недвусмысленная наружная реклама, агитирующая за предложенные поправки: индексацию пенсий, приоритет традиционных семейных ценностей, а также сохранение русского языка и установление зарплаты не ниже прожиточного минимума.

Напомним, 25 марта Владимир Путин во время обращения к нации объявил о том, что голосование по поправкам должно быть перенесено с 22 апреля на другую дату из-за ситуации с распространением коронавируса.