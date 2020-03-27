Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения 63-летнему историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и незаконном обороте оружия. Под стражей он будет находиться до сентября 2020 года, слушание дела планируется начать в апреле.



Как передает корреспондент «Фонтанки», 27 марта суд отказал защите Соколова в изменении меры пресечения на домашний арест. Историк просил отправить его к престарелым родителям. Но они проходят свидетелями обвинения.



Суд посчитал, что Соколов, опасаясь серьезного наказания за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, может скрыться.