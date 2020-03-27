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27.03.2020 16:14
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Суд оставил историка Соколова в СИЗО. Он просился под домашний арест

Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения 63-летнему историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и незаконном обороте оружия. Под стражей он будет находиться до сентября 2020 года, слушание дела планируется начать в апреле.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 27 марта суд отказал защите Соколова в изменении меры пресечения на домашний арест. Историк просил отправить его к престарелым родителям. Но они проходят свидетелями обвинения.

Суд посчитал, что Соколов, опасаясь серьезного наказания за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, может скрыться.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Уголовное дело поступило в петербургский суд 24 марта. На следующей неделе Соколова этапируют в Петербург, сидеть он будет в Крестах. Первое заседание назначено на 9 апреля, но может быть отложено из-за коронавируса.

«Фонтанка» вела текстовую трансляцию из суда.

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Комментарии (2)

sektor7
Какой домашний карантин. Совсем тю-тю что ли. Он убийца и сидеть ему пожизненно
Борис Пуля
Все это очень интересно и трогательно. Но когда "нохча-борза" зачистят, который глава кафедры и весь этот разврат крышевал. Точнее не разврат, а развращение и убийства учащихся.
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