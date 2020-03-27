Суд оставил историка Соколова в СИЗО. Он просился под домашний арест
Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения 63-летнему историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и незаконном обороте оружия. Под стражей он будет находиться до сентября 2020 года, слушание дела планируется начать в апреле.
Как передает корреспондент «Фонтанки», 27 марта суд отказал защите Соколова в изменении меры пресечения на домашний арест. Историк просил отправить его к престарелым родителям. Но они проходят свидетелями обвинения.
Суд посчитал, что Соколов, опасаясь серьезного наказания за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, может скрыться.
Уголовное дело поступило в петербургский суд 24 марта. На следующей неделе Соколова этапируют в Петербург, сидеть он будет в Крестах. Первое заседание назначено на 9 апреля, но может быть отложено из-за коронавируса.
«Фонтанка» вела текстовую трансляцию из суда.