В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Возможными датами голосования по поправкам в Конституцию могут стать 27 мая или 3 июня, сообщает 27 марта РБК со ссылкой на собственные источники.
Пока администрация президента наметила эти даты ориентировочно, поскольку понимания, как будет разворачиваться ситуация с распространением коронавируса в стране, пока не ясно. Кремль не отказался провести голосование в среду, как и было запланировано ранее (22 апреля тоже выпадает на этот день недели).
Источник поясняет это тем, что если назначить плебисцит на вторник, то люди, отдыхая в субботу и воскресенье, могут «прихватить» еще и понедельник, а на следующий день не прийти на голосование, что ухудшит явку.
Если пандемия отступит к тому времени, то конец весны — начало лета подходит ещё и потому, что после люди разъедутся в отпуска.