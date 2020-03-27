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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 15:41
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В Кремле определили предварительные даты голосования по Конституции

Возможными датами голосования по поправкам в Конституцию могут стать 27 мая или 3 июня, сообщает 27 марта РБК со ссылкой на собственные источники.

Пока администрация президента наметила эти даты ориентировочно, поскольку понимания, как будет разворачиваться ситуация с распространением коронавируса в стране, пока не ясно. Кремль не отказался провести голосование в среду, как и было запланировано ранее (22 апреля тоже выпадает на этот день недели).

Источник поясняет это тем, что если назначить плебисцит на вторник, то люди, отдыхая в субботу и воскресенье, могут «прихватить» еще и понедельник, а на следующий день не прийти на голосование, что ухудшит явку.

Если пандемия отступит к тому времени, то конец весны — начало лета подходит ещё и потому, что после люди разъедутся в отпуска.

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Комментарии (1)

SNOW
"...поскольку понимания .... пока не ясно"
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