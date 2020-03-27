Майор полиции задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве

Оперуполномоченный уголовного розыска Кировского УМВД задержан по подозрению в мошенничестве. Он якобы обещал не привлекать отца заявителя за разбой, но взял полмиллиона и исчез.



Как сообщает 27 марта пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, сам инцидент, который следствие квалифицирует как мошенничество, произошел в июле 2019 года. Тогда 48-летний майор полиции, оперуполномоченный ОУР УМВД России по Кировскому району Петербурга пообещал 40-летнему уроженцу Азербайджана, что сможет повлиять на избрание меры пресечения отцу мужчины. Ранее он был задержан по подозрению в разбое и его готовили к аресту. Также, по версии следствия, полицейский обещал помочь с переквалификацией дела на менее тяжкий состав преступления. За все это он получил в машине у одного из домов на проспекте Стачек 500 тыс. рублей. Но обещаний не выполнил.